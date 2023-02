Soojenev kliima muudab meid seente toidulauaks

U.S. Centers for Disease Control

Foto: U.S. Centers for Disease Control

Sellel mikrofotol on kujutatud Cryptococcus neoformans, mis on põhjustab üha rohkem eluohtlikke infektsioone. AIDS-iga ja immunsust allasuruvaid ravimeid kasutavad inimesed on kõige haavatavamad.

Maailm on täis pisikesi olendeid, kes peavad meid maitsvaks. Bakterid ja viirused on ilmselged pahalased, surmavate ülemaailmsete pandeemiate ja tüütute nakkuste põhjustajad. Kuid patogeenid, millega me pole veel pidanud nii palju arvestama, on seened. Ning kuumalained muudavad nad nakkavamaks ja meile ohtlikumaks.