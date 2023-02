Vanade ja kasutuseta ravimite äraandmine on ülilihtne!

Merest ja mereelustikust, aga ka teistest veekogudest leitakse üha rohkem ravimijääke, mis ohustavad meie elukeskkonda ja meid ennast kah. Kõige lihtsam moodus seda terviseohtu vähendada on kasutamata ja aegunud ravimite viimine apteeki või jäätmejaama. See kehtib nii sinu enda kodus olevate ravimite kohta kui ka nende ravimite kohta, mis jäävad sulle silma vanemate või sugulaste juures koristamisel abiks olles või remondiootel elamist tühjendades.

Jäta alles ravimid ja loodustooted-vitamiinid, mille aegumistähtaeg pole veel saabunud; mis on sinule või pereliikmele või abistatavale väljakirjutatud või soovitatud ning ka need, mille kasutamisvajadus aegumistähtajani on tõenäoline - ehk siis need, mida läheb kindlasti vaja, mida võib vaja minna ja mille aegumistähtaeg pole veel kukkunud.