Pikema elu suunas: avastati lihtne viis verd noorendada

Paljud teadlased otsivad noorest verest elemente, mida saaks eraldada või paljundada ja tableti sisse panna.

Aga kui parim viis noorest verest kasu saada on hoopis verd tootvat süsteemi noorendada?

«Veresüsteemi vananemisel, kuna see kannab edasi valke, tsütokiine ja rakke, on organismile palju halbu tagajärgi,» ütleb tüvirakuekspert dr Emmanuelle Passegué Columbia ülikooli ametlikus teates. «70-aastane inimene, kellel on 40-aastase veresüsteem, võib saada rohkem tervena elatud aastaid, kui mitte pikema eluea.»

Vanema inimese vere noorendamine võib nüüd olla käeulatuses, tuginedes hiljutistele Passegué labori leidudele, mis avaldati ajakirjas Nature Cell Biology.

Passegué avastas magistrandi Carl Mitchelliga, et põletikuvastane ravim, mis on juba heaks kiidetud kasutamiseks reumatoidartriidi korral, võib hiirtel vananemise teatud mõjusid vereloomesüsteemile tagasi pöörata.

«Need tulemused näitavad, et sellised strateegiad lubavad säilitada eakatel tervislikumat vereloomet, » ütleb Mitchell.

Vere tüvirakkude noorendamine

Kõik vererakud kehas on loodud väikese arvu tüvirakkude poolt, mis asuvad luuüdis. Aja jooksul hakkavad need vereloome tüvirakud muutuma: need toodavad vähem punaseid vereliblesid (mis põhjustab aneemiat) ja vähem immuunrakke (mis suurendab nakkusohtu ja vähendab vaktsineerimise tõhusust) ning neil on raskusi oma genoomi terviklikkuse säilitamisega (mis võib põhjustada verevähki).