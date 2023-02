Põhjused, miks liigesed äkki valutama hakkavad ja mida siis teha

Luupus on krooniline autoimmuunne seisund, mis võib mõjutada paljusid keha piirkondi, sealhulgas liigeseid, nahka, neere ja aju. See põhjustab põletikku ja kudede kahjustusi. Luupust praegu välja ravida ei saa, kuid ravi võib aidata sümptomeid hallata, ägenemisi ja elundikahjustusi ära hoida.

Psoriaatiline artriit on artriidi vorm, mis mõjutab üht inimest viiest, kellel on nahahaigus psoriaas. See põhjustab liigestes valulikku põletikku ja jäikust. Ravi hõlmab ravimite, füsioteraapia ja harjutuste kasutamist, et leevendada sümptomeid ja vältida edasisi liigesekahjustusi.