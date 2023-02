TERVISEKOMPASS ⟩ Suhted minu ümber - need kujundavad mind

Enesekohased uskumused on nagu sisemine kompass, kuid on see kompass alati hästi paigas või alles seadistamisel? Noore inimese eneseotsingud, sisemised ja välised vastuolud, väljakutsed, hormoonide möll, uute kogemuste põnevus ja uudishimu, palju muud segadust tekitavat koos suure iseolemise sooviga – see on tähtis, samas aga keeruline ja segadust tekitav aeg.