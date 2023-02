Suitsiidiriskiga noored saab sõeluuringuga üles leida

USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste CDC andmetel on enesetapu-suremus USA-s viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud. Sama tendents on ka Eestis.

Kuid kui tavaliselt kontrollitakse lapsi koolis skolioosi, kehamassiindeksi ning nägemis- ja kuulmisprobleemide suhtes, ei ole vaimse tervise sõeluuringuid koolides standardiseeritud. Penn State College of Medicine (ehk Pennsylvania Ülikooli) juhitud uuringus hinnati koolipõhise enesetapuriski sõeluuringu tõhusust ja leiti, et see tuvastas edukalt riskirühma kuuluvad noorukid. See tähendab, et on suur võimalus abi saada.