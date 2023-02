Tallinnas ja Pärnus avatakse tugigrupid seksuaalvägivalla ohvritele

«Igasugune vägivalla kogemus on valus ja isiklik, seda enam seksuaalvägivalla kogemus, mida keegi ei tohiks kogeda. Ohvrid tunnevad sagedasti häbi ja süütunnet ning kartes avalikku hukkamõistu aga ka kaastunnet, mis järgneb vaid seksuaalse väärkohtlemise avalikuks tulemisel, loobuvad abi otsimisest. Tulemuseks võib olla aastaid peidetud valus saladus, mis pärsib emotsionaalset toimetulekut, aga hakkab pikapeale häirima kogu igapäevaelu, paarisuhete loomist, suhtlemist oma laste ja lähedastega. Tugigrupp on vaid üks võimalus abi saada, kuid seal on võimalik mõista, et mures ei olda üksi ja abi saamine on võimalik,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.