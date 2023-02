Koolitoitlustaja teeb teisiti toituvate laste igapäevaelu lihtsamaks

Põhjuseid, miks tänapäeval erinevalt süüakse ja mingi toidugrupp menüüst välistatakse, on mitmeid. «Paljud dieedid ja toitumisviisid, nagu näiteks omaalgatuslik gluteenivaba dieedi pidamine, ei ole otseselt seotud meditsiiniliste põhjustega,» sõnas Eesti tsöliaakia seltsi juhatuse esimees Aive Antson. «Samas on ka erinevaid haiguseid, mille puhul erimenüü tagab inimese terve olemise.»

Kui pagarid ja kondiitrid teavad, et gluteen on teraviljavalk, mis tagab kondiitritoodete hea kerkimise, siis vähem teatakse seda, et gluteenivaba dieeti peavad eluaeg pidama näiteks tsöliaakiaga inimesed. «Tsöliaakia on nisus, odras ja rukkis sisalduvast gluteenist põhjustatud autoimmuunhaigus, mille korra kahjustub peensoole limaskest ja häirub toitainete imendumine,» selgitas Antson, kelle sõnul on tsöliaakiahaigete ainsaks raviks eluaegne range gluteenivaba dieet.