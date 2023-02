Austraalia legaliseerib kaks narkootikumi meditsiiniliseks kasutamiseks

Psühhiaatrid saavad neid kahte ainet välja kirjutada alates juulist, teatas terapeutiliste kaupade amet pärast seda, kui leidsid piisavalt tõendid, et need ained mõjuvad teatud kliiniliste seisunditega patsientidele kasulikult.

Need kaks ravimit on praegu keelatud ja neid saab kasutada ainult hoolikalt kontrollitud kliinilistes uuringutes.

Administratsiooni sõnul leiti, et need on meditsiinilises manustamisel «suhteliselt ohutud» ja andsid «muutunud teadvuse seisundi», mis võib patsiente aidata.