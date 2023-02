Tallinna Tehnikaülikooli teadlased otsivad võimalusi, kuidas aeglustada vähirakkude jagunemist

Uurimise lähtekoht on teadmine, et jagunemiseks peab iga rakk oma DNA-d kahekordistama. Vähirakud jagunevad organismi n-ö tavalistest rakkudest kiiremini, kusjuures see paljunemise kiirus sõltub suuresti just DNA dubleerimisest. Asjaolu muudab DNA uurimise vähiravis paljutõotavaks suunas.