Kanada teadlane avastas uudse viisi, kuidas koroonaviirus nakatada suudab

Varasemad uuringud on näidanud, et nii SARS-CoV-2 kui ka 2003. aastal SARSi puhangu taga olnud SARS-CoV-1 sisenevad rakkudesse kahe erineva mehhanismi kaudu. Dr Côté teadustöö näitab kolmandat sisenemisviisi.

See viiruse sisenemisviis hõlmab metalloproteinaase — need on keha ensüümid, millel on katalüütiline mehhanism, mille toimimiseks on vaja metalli, näiteks tsingi aatomeid.