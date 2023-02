ME SAAME HAKKAMA ⟩ Eksimine on inimlik, kahetsus kasulik?

On inimesi, kelle puhul ümbritsevad kahtlustavad, et nad muudkui kahetsevad kõike, et saada võimalus teisi süüdistada või õigustusi selleks, et ka tulevikus mitte midagi (teisiti) teha. Kui rohi oleks olnud rohelisem ja meri sinisem ja inimesed paremad ja kui ma ise poleks olnud nii põhimõttekindel, küll ma siis oleks teinud ja elanud – aga näe, polnud seda õnne.