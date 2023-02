Koroona annab hoogu ohtlikule seenhaigusele

Seened nagu Aspergillus on nii levinud, et hingame iga päev sisse sadu kuni tuhandeid eoseid. Tervetele inimestele seened tavaliselt ohtu ei kujuta, kuid nõrgenenud immuunsüsteemiga inimestel võivad need põhjustada surmavaid infektsioone. Üha enam tõdetakse aga ka seda, et viirusnakkused, nagu gripp või Covid-19, võivad suurendada Aspergillus-nakkuste riski isegi tervetel inimestel.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) on teatanud, et invasiivsed seennakkused on inimeste tervisele üha suuremaks ohuks. Seni oli vähe teada, kuidas Aspergillus seen suudab kehas kanda kinnitada ja mida saaks teha sellest vabanemiseks. Calgary ülikooli ja McGilli ülikooli teadlased andsid nüüd ülevaate, miks immuunsüsteem selle ees alla vannub.

«Avastasime, et gripp ja Covid-19 hävitavad varem teadmata olnud loomuliku immuunsuse, mida vajame, et invasiivsetele seeninfektsioonidele vastu seista,» ütles dr Nicole Sarden, uuringu üks autoritest Calgary ülikooli teates.

Ajakirjas Science Translational Medicine avaldatud leiud näitavad, et kahte tüüpi valged verelibled (neutrofiilid ja ainulaadset tüüpi B-rakud) töötavad tavaliselt koos seeninfektsiooni vastu. Kuid viirused nagu SARS-CoV-2 ja gripp takistavad spetsiaalseid B-rakke tavapäraste ülesannete täitmisel.