Sellest oleneb, kas kohv mõjub neerudele halvasti

Uuringus näitasid teadlased, et neerufunktsiooni häire näitajad olid peaaegu kolm korda kõrgemad suurte kohvijoojate seas, kellel oli CYP1A2 geenivariant, mis muudab kofeiini lagundamisprotsessi kehas aeglasemaks kui teistel kohvilembestel, kellel oli erinev geeniversioon, mis võimaldab kiiremat kofeiinist vabanemist.

«Me arvame, et kiired metaboliseerijad suudavad kofeiini oma süsteemist tõhusamalt eemaldada ja vältida kahjulikku kofeiini kogunemist,» ütles Toronto ülikooli Temerty arstiteaduskonna toitumisteaduste professor Ahmed El-Sohemy. «Need individuaalsed erinevused kofeiini metabolismis aitavad selgitada, miks varasemad uuringud kohvi ja neeruhaiguste kohta on olnud vastuolulised.»

Uurijate sõnul on CYP1A2 geenivariandi levimus, mis muudab inimese aeglaseks kofeiini metaboliseerijaks, üldpopulatsioonis ligikaudu 50 protsenti. Aeglane kofeiini kehast eemaldamine ja selle kogunemine võib tähendada näiteks vererõhu tõusu.

Isegi kui kohviarmastajal esineb ebasoodus geenivariant, ei tähenda see, et joogist tuleks täielikult loobuda. Tuleb lihtsalt jälgida kogust. Võta tass, aga pea aru! Praeguses uuringus ilmnes neerufunktsiooni häire riski suurenemine, mida võib pidada märkimist väärivaks, ainult nendel, kes jõid kolm või enam tassi kohvi päevas. See võrdub umbes 300 mg kofeiiniga. Üks 250 ml tass filtrikohvi sisaldab umbes 70–130 mg kofeiini.