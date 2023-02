Hea teada: kui kaua püsib piim tegelikult joomiskõlblik?

Tarbijakäitumise uurimine on paljastanud, et piimapakil oleva realiseerimiskuupäeva möödudes on inimesed altid selle kraanikausist alla valama. Kuid kui piima on hoitud külmikus, peaks see tegelikult olema joomiskõlblik veel umbes nädal pärast realiseerimiskuupäeva. Isegi kuni kaks nädalat, olenevalt külmiku temperatuurist.