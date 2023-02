Veresoonte lupjumise kohta tehti üllatav avastus

Autoimmuunhaigused nagu hulgiskleroos, reuma ja I tüüpi diabeet tekivad seetõttu, et immuunsüsteem ründab organismi enda valke. Seetõttu ravitakse autoimmuunhaiguste all kannatavaid patsiente sageli immuunsüsteemi pärssivate ravimitega.

Hiljutised kliinilised uuringud on näidanud, et põletikuliste rakkude pärssimine võib olla tõhus ka südame-veresoonkonna haiguste korral, vähendades oluliselt südameinfarkti ja insuldi tekkimise riski. Leideni teadlased juurdlesid seetõttu, kas arterioskleroos võib olla samuti autoimmuunhaigus.

See rakk oli märkimisväärselt aktiivne arteriaalsest lupjumisest mõjustatud koes. Rakk sarnanes psoriaatilist artriiti põdevate patsientide abistaja T-rakkudega. Seega on väga tõenäoline, et sama tüüpi T-rakk, mis põhjustab psoriaatilist artriiti, mängib rolli ka südame-veresoonkonna haiguste tekkes.

See, et abistaja T-rakud omavad autoimmuunhaiguste kahjustuste tekkes olulist rolli, oli teada juba ammu. Reumatoidartriidi ja I tüüpi diabeedi puhul on juba väljatöötamisel mitmed ravimeetodid kahjulike T-rakkude kõrvaldamiseks. Avastus, et need rakud on samuti seotud ateroskleroosi tekkega, muudab sarnase südame-veresoonkonna haiguste ravi väljatöötamise atraktiivseks.