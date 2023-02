Ärevus võib tekkida nende kahe aine puudusest

B6-vitamiin on üks peamine meeleolu regulaator ja sellel on serotoniini sünteesis oluline roll. 2013. aastal Okayama ülikoolis korraldatud uuringust selgus, et serotoniin on meeldiva ja rahuliku meeleolu eest vastutav ajukemikaal, mille taseme langus võib meeleolu oluliselt muuta – see omakorda suurendab ärevust ja paanikatunnet.