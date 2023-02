Suguhaiguste sümptomid, mida peab teadma

Kondüloomid (HPV)

Selleks, et saada mõnda suguhaigust, ei pea tingimata vahekorras olema. HPV viiruse saamiseks piisab ka sellest, kui nakatunud inimese nahaga kokku puututakse. Mõned kodüloomi variandid võivad isegi põhjustada emakakaela- või pärakuvähki. Ohtlikemate variantide eest saab inimene end ka vaktsineerida, kirjutab Medicinenet.

Enamjaolt ilmneb HPV väikeste muhkudena või muhkude grupina, mis võib olla lillkapsakujuline, lame või kõrgem moodustis.

Häbemekarv

Häbemekarva parasiidid näevad välja justkui krabid ja seetõttu kutsutakse seda haigust inimeste vahel «krabideks». Häbemekarvad elutsevad kubemekarvades, mis levib inimeste vahel tiheda kontakti tulemusena.

Häbemekarva sümptomiteks on väga tugev sügelus ja kubemekarva külge kinnitunud roomavad täid või munakesed.

Sügelised

Nagu kubemetäid, on ka sügelised veel üks parasiitne suguhaigus. Selleks, et sügelisi saada, ei pea just vahekorras olema, sest need võivad tekkida ükskõik mis kohale naha peal. Siiski saavad enamus inimesed sügelised justnimelt seksuaalsel teel.

Sügeliste sümptomid:

sügelus, eriti öösiti

nahal on vistrikulaadne lööve

nii sügelus, kui ka lööve võivad olla jaotunud üle keha (randmetel, küünarnukkidel, sõrmedel, nibudel, suguelunditel, taljel või tagumikul)

võivad ilmneda pisikesed villid

Sügeliste täielikuks vältimiseks ainuke moodus on lihtsalt inimesi mitte katsuda. Vahekorras olles ei aita enamikel juhtudel sügeliste vastu isegi kondoomid. Hea uudis on see, et sügelisi saab välja ravida.

Gonorröa