Kopsuvähist annab märku varjatud haigustunnus

Üks väljakutseid lenduvate orgaaniliste ühendite kasutamisel kopsuvähi tuvastamiseks on see, et erinevate haiguste tõttu eraldub palju sarnaseid ühendeid.

Dr Davies selgitas, et kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) korral eralduvad lenduvad orgaanilised ühendid, mis on levinud suitsetajatel, kellel on palju suurem tõenäosus haigestuda kopsuvähki. Need on sarnased ka kopsuvähi korral eralduvate lenduvate orgaaniliste ühenditega.

Mida praeguses uuringus testiti

Käesolevas uuringus töötasid teadlased välja meetodi 414 väljahingatava ühendi tuvastamiseks. Uuritavatest 156-l oli ravimata kopsuvähk, 65 patsiendil olid kopsudes healoomulised sõlmed ja kontrollrühma kaasati 193 tervet isikut kopsuvähiga patsientide perekondadest.

Enamik kopsuvähiga patsientidest olid praegused või endised suitsetajad. Kontrollrühmast olid 113 praegused või endised suitsetajad ja 80 ei olnud kunagi olnud suitsetajad. Terved inimesed kontrollrühmas olid oluliselt nooremad kui kopsuvähiga uuritavate rühm.

Teadlased kasutasid väljahingatava õhu proovide analüüsimiseks masinõpet, mis toetus nende äsja välja töötatud uurimismeetodile. Selle abil uuriti, kas vähihaigetel tuvastatud lenduvad orgaanilised ühendid on seotud nende vähiga.

See aitas tuvastada seitsmest lenduvast orgaanilisest ühendist koosneva rühma, mille esinemine viitas kopsuvähile, kirjutavad autorid ajakirjas PLOS One avaldatud artiklis.