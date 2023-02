See tuntud vürts võib avaldada positiivset mõju õppimisele ja ajutööle

Kaneeli kui tuntud aromaatset vürtsi, mida kasutatakse küpsetamiseks, saadakse kaneelipuude sisemisest koorest. Need igihaljad puud kasvavad Himaalajas ja teistes mägipiirkondades. Lisaks maitse andmisele, võib kaneelil olla ka teisi kasulikke omadusi. Näiteks näitavad uuringud, et kaneelil on põletikuvastased, antioksüdandid ja vähivastased omadused ning see võib tugevdada ka immuunsüsteemi.