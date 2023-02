Uuring: lapsevanemate teadlikkus emakakaelavähki põhjustavast HPV-st on madal

Kuna HPV-vaktsiini tehakse koolis vaid lapsevanema nõusolekul, siis uuriti, millised on inimeste hoiakud ja kokkupuuted seoses vaktsineerimisega. Ligi 14 protsenti vastanutest on lasknud oma tütre HPV vastu vaktsineerida ning 26 protsenti plaanib seda teha. 30 protsenti vastanutest ei ole aga lasknud oma lapsi vaktsineerida ega kavatse ka seda teha. Lisaks ei oska iga viies küsitletu vaktsineerimise osas seisukohta võtta.

«Tulemused näitavad, et lastevanemate teadlikkust vaktsiinidest ja vaktsineerimisest tuleb tõsta. Samas on meeldiv näha, et vaktsineerimise sihtrühma ehk kitsamalt 12-14-aastaste tütarde vanemate seas on nii teadlikkus koolis vaktsineerimisest kui ka vaktsineerimisega nõustumine keskmisest kõrgemal tasemel. Näiteks on juba lasknud oma sihtrühma kuuluva lapse vaktsineerida iga teine uuringus osalenu,» sõnas Reintamm.

Oma tütre vaktsineerimata jätnud vanemate seas tõid veerand põhjuseks, et nad ei ole jõudnud selle teema peale veel mõelda ning 27 protsenti ütlesid, et keeldumise taga oli mure kõrvaltoimete pärast. Viimase tõid põhjuseks ka 51 protsenti vaktsiinist keeldunud lapsevanematest, kelle tütar on vaktsineerimise sihtrühmas. Lisaks on igal viiendal sihtrühma vanematest olnud varem vaktsineerimisega negatiivne kogemus. Samuti on viiendik sihtrühma lapsevanematest vaktsineerimise vastu. Reintammi sõnul on lapsevanemate hirm oma laste pärast igati mõistetav.

«Me saame kinnitada, et HPV-vaktsiin ei ole uus ning selle ohutust ja tõhusust on põhjalikult ravimiuuringutega kinnitatud. Näiteks näeme aeg-ajalt sotsiaalmeedias positusi, kus inimesed väljendavad hirmu, et vaktsiin mõjutab viljakust, kuid ükski teaduslik uuring ei ole sellist seost leidnud. Kokku on tänaseks maailmas manustatud üle 280 miljoni vaktsiinidoosi ja neid peetakse jätkuvalt ohutuks,» ütles ta.