Mida teha, kui tabletti on raske neelata?

Toidulisandite tootjad üritavad pidevalt leida ja välja arendada uusi lahendusi, mis soodustaksid vitamiinide ja mineraalide imendumist ning oleksid samaaegselt mugavad tarbida. Uudsete ja efektiivsete lahenduste hulka kuuluvad:

1. Otse suhu pihustatavaid spreisid on lihtne kasutada ning seetõttu sobivad need väga hästi ka lastele vitamiinide ja mineraalainete manustamiseks. Pihustatavate vitamiinide suurim eelis tavapäraste tablettide ja kapslitega võrreldes on hea imendumisvõime.

2.Transdermaalsed plaastrid eraldavad toimeainet järk-järgult 12–24 tunni jooksul, mistõttu on nad väga efektiivsed, sest organismil on sellisel moel lihtsam vajalik kogus toimeainet kätte saada. Väga laialt kasutatavad on suitsetamistungi leevendavad plaastrid (käsimüügiravimina), pohmelliplaastrid või rasestumisvastased plaastrid (hormoonasendusravina). Nüüd on selliselt toimivaid plaastreid aina juurde tulnud ka erinevaid vitamiine ja mineraalaineid sisaldavate preparaatide näol.

3. Üks uudsemaid tehnoloogilisi saavutusi on ka Eestis välja töötatud liposoomsed vitamiinid, millel on mõnel juhul isegi mitmekümneid kordi parem imendumisvõime kui traditsioonilistel kapseldatud või tableti kujul olevatel vitamiinidel.

4. Suus lahustuvad graanulid, lehekesed ja pulbrid pannakse keele alla kuniks toime saabub. Leheke sulab täielikult ning ka siin on eeliseks kiirem imendumine ning toime algus.

5. Üks efektiivsemaid viise mineraalaineid omastada on naha kaudu. Sellisel juhul jõuab mineraalaine kohe rakkudeni ning seedetrakt jääb puutumata. Nii ei teki näiteks magneesiumipreparaatide sagedast kõrvaltoimet – kõhulahtisust. Magneesiumi naha kaudu omastamiseks sobivad jalavanni või suurema magneesiumipuuduse korral kehavanni või jalavanni puistatavad magneesiumihelbed, aga ka nahale pihustatavad erinevaid õlispreid, mis soodustavad und, aitavad sportimisest taastuda või mõjuvad hästi valulikele, jäikadele liigestele ja lihastele.