Puljong, puuviljad, kalasupp – milline on parim toit haigusega võitlemiseks?

Raskesti seeditavaid toite tuleks haigena vältida

Et organism suunab nakatumise korral kõik vajalikud ressursid haigustekitaja hävitamiseks, hakatakse haigestumise korral tootma suurel hulgal T-Lümfotsüüte (makrofaagid, neutrofiilid). «Seedimine on sellisel ajal organismi jaoks teisejärguline, sest toitainete lõhustamine on väga energiakulukas protsess. Seetõttu tuleks haigena vältida raskesti seeditavat toitu,» selgitas proviisor.

Sellegipoolest on tõbise inimese söögiisu sageli kehv või lausa olematu. See võib proviisori sõnul juhtuda põhjusel, et nohu tõttu hakkavad nina limaskesta rakud hävima. «Et lima ja tatt koosnevad meie enda limaskesta rakkudest ja viirustest, saavad sellega seoses kannatada ka haistmis- ning osade viiruste korral ka maitsmismeele rakud. Õnneks taastuvad need küll üsna kiiresti.»

Haiguse korral toetab tervist kalatoitude söömine – just oomega-3-rasvhapete puhul on täheldatud positiivset mõju pärast kopsuhaiguseid, sealhulgas koroonaviirusest põhjustatud bronhiiti ja kopsupõletikku. «Kui kala järele ei isuta, siis selle asemel võiks tarvitada kalaõlikapsleid, kuna oomega-3-rasvhapped alandavad organismis põletikku, mis on tekkinud ägeda, kauem kestnud või kroonilise haiguse tagajärjel,» selgitas proviisor.

Eelistatud toiduainete hulka võiksid kuuluda ka C-vitamiini- ja tsingirikkad toidud. «Miks mitte teha keefiriga kamajooki, seda enam, et kamajahus on palju tsinki. Samuti leidub tsinki nii seemnetes, pähklides kui ka mandlites, mida võiks haigena smuutidesse lisada.»