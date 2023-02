Mees mõisteti süüdi tütre surmas, kuna lasi tal rasvuda

Vandekohus mõistis 45-aastase Alun Titfordi süüdi tütar Kaylea surmas hooletuse tõttu. Samas kuriteos tunnistas end detsembris süüdi tüdruku ema Sarah Lloyd-Jones. Tal ja Titfordil oli kuus last ja nad elasid koos Newtownis, Walesi keskosas. Paarile määratakse karistus hiljem.

Arvatakse, et see on Ühendkuningriigis esimene säärane juhtum, kus vanemaid süüdistatakse oma lapse surmas, kuna nad ei kontrollinud tema toitumist.