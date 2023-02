EMO ja kiirabi koormuse vähendamiseks tuleb parandada perearstiabi kättesaadavust

Häirekeskus edastab kiirabile väljasõidukorralduse 266 000–290 000 korral aastas. 60–70 protsenti väljakutsetest liigitatakse kõrge prioriteetsusega (C ja D) kutsete hulka, mis tähendab, et patsiendi seisund on eluohtlik või väga tõsine. Samal ajal viib kiirabi haiglasse vaid ligi pooled D-kategooria kutsetest ja umbes 40 protsenti C-kategooria kutsetest, mis tähendab, et kõrgema prioriteediga kõned on Häirekeskuse poolt üle hinnatud. Paljud kiirabi väljakutsete probleemid on seotud igapäevaste krooniliste haiguste ebapiisava jälgimise ja patsiendi ebapiisava toimetulekuga või patsiendi liikumisprobleemidega. Üle poole väljakutsetest tehakse päeval vahemikus kella 8-18ni, kui tervisekeskused on avatud.