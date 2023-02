Seitse eelist, mida annab külm dušš

1. See tugevdab immuunsüsteemi

Uuringute tulemused on näidanud, et külm dušš teeb immuunsüsteemi tugevamaks ja vastupidavamaks erinevate haiguste ja põletike suhtes. Pole vaja kaua külmetada- piisab vaid 30 sekundist jahedas vees. Siiski on oluline hoida meeles, et külmetuse ajal peaks külma dušši vältima.

2. See annab eneriat

Dušš aitab fokusseerida ja tunda end värskena, kuid kui eelistada soojale ja kuumale veele hoopiski külma, siis tunneb inimene end energilisemalt. Õhtune karastav vesi värskendab ja puhastab meelt pärast väsitavat päeva.

3. See teeb sind õnnelikumaks

Algul võib olla külma duši alla minek parajaks katsumuseks, kuid kui end ületate, siis tunnete väikest «edu» tunnet. Selle tagajärjel vabastab keha õnnehormoone ja adrenaliini.

4. Hea vereringele

Külma veega šokeerimine on üks moodus, kuidas keha iga osakest turgutada. Külm vesi soodustab vereringlust, mis on lõppkokkuvõttes kasulik südamele, lihastele ja kesknärvisüsteemile.

5. Paneb naha särama

Ilmselt teab enamus inimesi, et kuum vesi kuivatab nahka ja võib sellele kahjustusi tekitada. Külmal dušil on aga vastupidine mõju. Kuna karastamine ergutab vereringet ja «äratab» keha üles, siis on selle tulemuseks ka värske ja särav nahk.

6. Tunnete vähem külma

Kui karastate end iga päev 30 sekundit külmas vees, siis tänu sellele hakkab keha külmaga harjuma. See tähendab, et kuna keha on juba jaheda temperatuuriga harjunud, siis pakasega tuleb kere enda soojendamisega paremini toime ehk inimene ei ole külma vastu enam nii tundlik kui varem.

7. See aitab kaalu langetada