Kuidas annab endast märku salakaval hambajuurepõletik?

Siim (27) avastas ühel päeval jõusaalis rinnalt kangi surudes, et lõualuusse tungib pingutusel terav valu. Ta oli ka varem sellel pool suud ebamugavust tundnud, kuid ei pidanud seda piisavaks põhjuseks, et hambaarsti külastada. Kuna Siimul seisis ees puhkusereis välisriiki, kus hambaravi tase on pigem nõrk, siis otsustas ta enne reisi hambaarsti külastada. Hambaarst tegi röntgeni ja avastas juurepõletiku. Põletik sai alguse ravita jäänud hambaaugust.

Tegemist on üsna salakavala haigusega, mille puhul märkame põletikku üldjuhul vaid selle ägedas faasis – valu on väljakannatamatu, hambaga ei saa süüa või halvimal juhul on pool nägu paistes. Krooniliselt areneva pulbipõletiku puhul ei pruugi selgeid sümptomeid olla või on need sellised, mida ei oska millekski tõsiseks pidada.