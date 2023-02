Millal peaks vitamiinide tarbimisele erilist tähelepanu pöörama?

Mainimata ei saa jätta ka lipiide, millest tuntumad on oomega rasvhapped. «Kuigi võiks öelda, et asendamatuid polüküllastumata rasvhappeid peaksid tarvitama kõik, siis oluline komponent on see just laste ja rasedate toidulaual. Kui oomega-3 ja -6 rasvhappeid leidub peamiselt kalas, siis kala vähesel tarbimisel saab neid kapslite või õlina juurde võtta. Lastele on see kasulik närvisüsteemi toetamiseks ja keskendumisvõime soodustamiseks. Rasedatele on see oluline, kuna see tagab loote õige arengu, aga ka kasulik tulevasele emale endale, näiteks naha elastsuse ja piisava niiskuse sisalduse tagamiseks,» kinnitab farmatseut.