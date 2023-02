Laste vastuvõtukabinetid Ida-Viru keskhaigla EMOs säravad nüüd vikerkaarevärvides

Mänguline keskkond haigla ruumides on lastele oluline. «Laste raviprotseduuride läbi viimisel tuleb erilist tähelepanu pöörata stressi alandamisele läbi lapse tähelepanu kõrvalejuhtimise ning mängulise keskkonna loomine on esimene samm selleks,» väidab dr Šilova. Tema lisab, et laste raviprotseduuride läbiviimisel on aukohal meditsiinikabineti eriline disain. Selles peab olema rohkelt joonistusi, multifilmilisi aplikatsioone, värvilisi kleebiseid, mille abil luuakse mänguline keskkond, kus lapsel on palju parem olla ja ta ei tunne stressi, mis tugevdab valu. «Mul on äärmiselt hea meel, et esialgu pisut pöörasena tundunud idee leidis teostuse ja laste laiad ja sagedased naeratused vastuvõttude ajal kinnitavad- seda,» tõdeb Šilova.