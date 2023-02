Üllatav jook aitab vererõhku alandada

Leiud näitavad ka seda, et kokkupuude lämmastikdioksiidi kõrge tasemega on selles vanuserühmas seotud madalama vererõhuga.

Õhusaasteosakesed hingatakse sisse ja need võivad sattuda vereringesse, põhjustades veresoonte ja hingamisteede kahjustusi. Kuigi õhusaaste mõju täiskasvanute vererõhule on hästi teada, on vähe uuritud noorukeid.

Huvitav on see, et lämmastikdioksiid, saasteaine, mis Londonis on peamiselt tingitud diislikütuse kasutamisest, oli seotud madalama vererõhuga. Süstoolne vererõhk langes poistel ~5 mm Hg ja tüdrukutel ~8 mm Hg võrra, kui lämmastikdioksiidi kontsentratsioon peaaegu kahekordistus, madalalt tasemelt kõrgele.