Tehisintellekt töötas välja ravimi seni ravimatu kopsuhaiguse vastu

Ettevõte Insilico Medicine kasutab tehisintellekti erinevate ravimite väljatöötamiseks ja nende inimese või kasvaja molekulide otsimiseks, mida haiguste ravi eesmärgil mõjutada saaks. Äsja, 8. veebruaril, said nad USA toiduainete ja ravimite ametilt FDA kinnituse, et aine INS018_055 on kantud harva esinevate haiguste ravimikandidaatide nimekirja. See tähendab, et ravimikandidaati peetakse nii perspektiivikaks, et väljatöötaja võib taotleda föderaalprogrammidest raha katseteks, saada maksusoodustusi ja kui kõik õnneks läheb, siis on ettevõttel seitse aastat pärast ravimi kasutusloa saamist ainumüügiõigus. Harva esinevate haiguste ravimite loomise programm on mõeldud muidugi selleks, et ettevõtted julgeksid riskida ka nende haiguste vastu ravimeid arendama, sest risk pankrotistuda on suur. Harva esineva haiguse nimetus võib mõnel juhul küll eksitav tunduda – idiopaatilist kopsufibroosi põeb maailmas hinnanguliselt 5 miljonit inimest. Haigusi, kus kopsude sidekoestumine ehk fibroos probleemiks on, esineb aga mõõtmatult rohkem.