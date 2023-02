Liikumisaastal toimub Tallinnas ligi 100 kõrgetasemelist rahvusvahelist spordivõistlust

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on tänavu aasta eriline, sest liigume lähemale Euroopa Spordipealinn 2025 tiitliaastale. «Lisaks oleme jõudnud suurte spordiürituste läbiviimise arvuga pea sajani – see on suurepärane taastumine koroonapandeemiast ning seda tänu meie tublidele spordiürituste korraldajatele, alaliitudele ja spordisõpradele,» lisas Belobrovtsev.

Sel aastal toovad korraldatavad tiitli- ja suurvõistlused Tallinnasse tuhandeid tipp-, noor- ja harrastussportlasi enam kui 100 riigist. Suuri ja erilisi sündmusi jagub aasta vältel igasse kuusse.

Eriliseks ja vaatemänguliseks tõotab kujuneda märtsi keskel Tallinna Lauluväljakul toimuv maailmakarikaetapp suusatamises, mille võistlusrada kulgeb lauluväljaku nõlvadel ja on publikule täies ulatuses nähtav. Eesti Suusaliidu tegevjuhi Kristjan Kolli sõnul saab võistlusel teoks ka nn määrderevolutsioon. «Suuri määrdebusse või konteinereid seekord ühelgi koondisel ei ole. Kõik kasutavad samu määrdeid ja suuski hooldatakse ühes suures telgis. Usun, et see võrdsustab konkurentsi,» lausus Koll.

Esimest korda toimuvad Eesti linnades, sealhulgas Tallinnas, tänavu maikuus U17 vanuseklassi neidude jalgpalli Euroopa meistrivõistlused. «On hea meel, et jalgpall on ka tüdrukute ja naiste seas niivõrd populaarne, et saame esimest korda võõrustada rahvusvahelist naiste tiitlivõistluse jalgpalliturniiri,» rääkis Eesti Jalgpalli Liidu turundusjuht Eva Nõmme.

Suurimad ja enim osalejaid kaasavad traditsioonilised rahvaspordisündmused pealinnas on Maijooks, Tallinna Maraton, IRONMAN Tallinn, Ülemiste Ööjooks, Spordiklubi Stamina korraldatavad erinevad sündmused, mitmesugused kõnni- ja jooksusarjad, orienteerumispäevakud ja paljud teised. IRONMAN Tallinna korraldaja Ain-Alar Juhanson ja Tallinna Maratoni peakorraldaja Mati Lilliallik tõid välja, et vaatamata eelmiste aastate koroonapandeemiast tingitud vähesele osalejate arvule on huvi taastunud. Korraldajate sõnul ei ole osavõtjate arvu rekordid tänavu võimatud.

Liikumisaastat tähistatakse Tallinnas enam kui 200 liikumisharrastuse sündmusega. Veebruarikuu egiidi all «Liigume vabariigi terviseks» võimaldatakse linlastel teha tutvust talisuplusega, suvesse on planeeritud tasuta suvetreeningute programm noortele, esimest korda toimub Tallinna lahes avaveeujumise võistlus, parandatakse linna raamatukogudes spordiinventari laenutamise võimalusi ja palju muud.

Rohkem infot Tallinnas toimuvate spordisündmuste kohta leiab kodulehel www.tallinn.ee/sport.