Teadlane: teadliku toiduvalikuga on võimalik ärevushäireid leevendada

Arvatakse, et elu jooksul on ärevushäireid kogenud ligi 20 protsenti inimestest, USA-s isegi üle 30 protsendi, kuid ärevushäired muutuvad üha nooremate inimeste probleemiks. Naistel on ligi kaks korda rohkem ärevushäireid kui meestel. Hea on aga see, et naised on saanud toitumissekkumistest märkimisväärset abi, kuna õige toiduvalik võib ärevushäireid ära hoida või neid leevendada.