Eestlaste jaoks on perearstiteenuse suurim probleem arsti kättesaadavus

«Mure on iseenesestmõistetav ja kindlasti ei saa siinkohal näpuga näidata meie perearstide peale, kes teevad tänuväärset tööd ja pingutavad hoolega, et inimestele õigel ajal abi pakkuda. Paratamatult on aga nende nimistutes nii palju inimesi, et iga abivajajaga kiiresti ja operatiivselt tegelemine on keeruline, kui mitte võimatu,» sõnas Salu tegevjuht Andreas Kotsjuba.