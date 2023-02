WHO: Malawis on koolerasse surnud üle 1200 inimese

Aafrika lõunaosas asuv riik võitleb ajaloo rängima koolerapuhanguga. Alates 2022. aasta märtsist on registreeritud ligi 37 000 haigusjuhtu.

WHO andmetel levib nakkus aktiivselt riigi 29-st piirkonnast 27-s. Detsembriga võrreldes suurenes nakkusjuhtude arv jaanuaris 143 protsenti.

«Haigusjuhtude arvu järsu suurenemise tõttu eelmisel kuul on karta, et puhang halveneb jätkuvalt, kui jõuliselt ei sekkuta,» hoiatas WHO.

Koolera on hakanud levima ka mujal maailmas ning see on halvendanud vaktsiinide, testide ja ravi kättesaadavust, lisas terviseorganisatsioon.

Malawis on koolerapuhangu jooksul läbi viidud kaks suurt vaktsineerimiskampaaniat, aga piiratud varude tõttu antakse soovitatava kahe doosi asemel vaid üks doos.

Novembris sai Malawi ÜRO-lt teise partii ligi kolmest miljonist kooleravaktsiini annusest, aga jaanuaris ütles tervishoiuministeerium, et kõik on juba ära kasutatud.

WHO ütles neljapäeval, et 96,8 protsenti Malawi elanikest asub kogukondades, kus on suur kooleraoht.

Lisaks vaktsineerimisele püütakse parandada ka sanitaartingimusi ja puhta vee kättesaadavust.

Esimesed kinnitatud kooleranakkuse juhud on tuvastatud ka Malawi naaberriigis Mosambiigis. Oht, et tõbi levib naaberriikidesse, on väga suur, ütles WHO.

Jaanuaris hoiatas Maailma Terviseorganisatsioon, et puhangute tõttu mitmes regioonis on tekkinud ülemaailmse koolerapuhangu oht.

WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles kolmapäeval, et praegu levib koolera 23 maailma riigis ja ohus on 20 riiki, millel on nendega ühine maismaapiir.