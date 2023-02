Kuidas aru saada, et lähedane tarvitab narkootikume?

Enamasti hakatakse lähedase narkootikumide tarvitamist kahtlustama, kui kodust leitakse kummalisi esemeid või ainet, millele selgitust ei osata leida. See ei pruugi veel tähendada, et lähedane narkootikume tarvitab, kuid mida rohkem on selliseid leide, seda enam on põhjust on arvata, et kahtlustel võib olla alust.