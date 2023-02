Tervisekassa on kahe aasta jooksul nõudnud lepingupartneritelt tagasi miljon eurot

«Raviarvete kontrollimisel ja vaidlustamisel on inimesed välja toonud, et nad ei ole raviarve esitanud raviasutuses käinud või arvele märgitud teenust saanud. Samuti on inimesed kinnitanud, et nad tasusid raviarve eest ise ehk arve on esitatud nii inimesele kui ka Tervisekassale. Seoses retseptidega on inimesed digiloo kaudu avastanud, et nad ei ole sellist retsepti vajanud või nad ei ole endale välja kirjutatud retsepti ise kasutanud. Antakse tagasisidet ka teenuse kvaliteedi kohta, kui ei olda teenusega või arsti suhtumisega rahul,» tõi Kont näiteid erinevate pöördumiste sisust.