7 märki, et oled kaassõltuvuses

Kaassõltuvusest vabanemine muudab sageli suhte dünaamikat. Võib juhtuda, et vajate mõnda aega eraldi olemist, et oma tunnetest ja mõtetest paremini aru saada. Haiget tegevast suhtest ei peaks ka iga hinna eest kinni hoidma ning mõnikord võib see tähendada suhte lõppu. Nii kaassõltuvusest kui ka narkootikumide tarvitamisest on võimalik vabaneda. See, kas ka suhted on võimalik pärast tervenemist taastada, on igaühe enda otsus.