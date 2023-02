Patsientide sümptomite jälgimise süsteemid lühendavad ravijärjekordi

Ülevaade annab tõendeid, mis toetavad ePRO süsteemide rakendamist ambulatoorses ravis, sealhulgas ambulatoorsete vastuvõttude märkimisväärset vähendamist, ilma et see kahjustaks patsiendi tulemusi või rahulolu hooldusega.

Dr Aiyegbusi ütles: «Ambulatoorse ravi ePRO-d võivad hõlbustada ravi kohandamist patsiendi vajadustega. Stabiilseid patsiente saab ePRO-de abil kaugjälgida, vältides sellega tarbetuid kontrolle ambulatoorsetes kliinikutes ja sellega kaasnevaid kulusid ilma ravikvaliteeti langetamata.» Nappide tervishoiuressursside tõhus kasutamine võib vabastada ambulatoorsed vastuvõtud patsientidele, kellel on tõsisemad haigusnähud.

On oluline aru saada, et osa patsientidest, eriti eakad, võivad eelistada näost näkku kohtumisi või telefoni teel antavaid konsultatsioone, olenemata nende tervislikust seisundist. ePRO-de kasutamine võib neile tekitada muret või vastumeelsust. Siin on kaks võimalust - kas patsienti aidatakse individuaalse koolitusega, et ta süsteemiga rahulikult hakkama saaks või jätkatakse nendega endisel viisil.

Seepärast on ülioluline, et ePRO-de kasutamine ambulatoorses ravis oleks hoolikalt läbi mõeldud, kavandatud ja rakendatud, et osa patsientidest ei satuks veelgi ebasoodsamasse olukorda, kui nad «arvutiasjades» kodus pole.

Teadlased jõudsid analüüsis järeldusele, et ePRO-de kasutamine ambulatoorses ravis võimaldab tekitada paremini-asjalikumalt reageerivamat tervishoiusüsteemi, vähendada nõudlust kliinikus toimuvate vastuvõttude järele, lühendada ravile kuluvat aega, parandada ravi tulemusi ja suurendada tervishoiuteenuste osutamise kulutõhusust – see kõik on kasulik patsientidele, nende perekondadele ja tervele ühiskonnale.