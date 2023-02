Punane toiduvärv võib põhjustada teatud terviseprobleeme

Sünteetiliste värvainete kasutamine toiduainetööstuses on viimase 50 aasta jooksul märkimisväärselt suurenenud. Toiduvärvidest tekivad ainevahetuse käigus soolevalendikus aromaatsed amiinid, millest mõned on potentsiaalselt kartsinogeensed ja mutageensed. Asovärvide hulgast on kõige sagedamini kasutatav võlupunane, mida leiab ka mitmetes lastele suunatud toitudes (nt hommikuhelbed, joogid ja maiustused). Seedetraktibakterid metaboliseerivad punast värvi aso redutseerimisega.