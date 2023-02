Märgid, mis viitavad läbipõlemisele

Läbi põlenud inimene on nagu tühjaks pigistatud sidrun, ta on hakanud muretsema ja märkama, et ta ei jõua asju teha. «Läbipõlemine on salakaval seisund ja seda ei ole lihtne poole tee peal märgata,» tõdeb Märtsoo.

Esmane ohumärk on see, et inimene ei suuda enam tavapärase ajaga kindlaid tööülesandeid ära teha ja tema töö tulemuslikkus langeb märgatavalt. Tal kulub tööle rohkem aega, tööpäevad venivad pikemaks ja ta võtab kasutusele näiteks energiajoogi või kohvi selleks, et vastu pidada. «Hoolimata sellest, et ta justkui teeb üha rohkem, ei jõua ta oma asjadega valmis,» lisab psühholoog.

Läbipõlemise sümptomid on üsna sarnased ka depressiooniga, mida iseloomustab samuti kurnatus, tahte ja jaksu puudumine ning keskendumisraskused. Näiteks kui on vaja midagi lugeda või kirjutada, on läbipõlenud inimesel laialivalgunud olek ja raske alustatut lõpuni viia. «Piltlikult öeldes vajuvad tal käed rüppe ja ta ei suuda selles midagi ett võtta,» lisab Märtsoo.

Läbipõlejad muutuvad enamasti ka küüniliseks ja tigedaks ning nendega on lihtsam konflikti sattuda.

Tihtipeale põlevadki läbi need inimesed, kes on väga tööle keskendunud ja innukad. Neil on enda jaoks enamasti kõrged sihid seatud ja latti nad alla ei lase. Sageli iseloomustab neid perfektsionism, tööhoolikuks olemine ja nad suhestuvad maailmaga oma töö kaudu.