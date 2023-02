Soolal avastati veel üks väga kahjulik toime

Sool muudab rakkude ainevahetust

Regulatoorsed T-rakud on adaptiivse immuunsüsteemi oluline osa. Nende vastutusalaks on immuunsüsteemi tasakaalukas toimimine, et säiliks normaalne immuunfunktsioon ja et võimust ei võtaks soovimatu liigne põletik. Regulatoorseid T-rakke nimetatakse mõnikord «immuunpolitseiks», kuna need hoiavad eemal ka autoreaktiivsed immuunrakud, ja tagavad kontrollitud immuunvastuse, kahjustamata peremeesorganismi.