ME SAAME HAKKAMA ⟩ Sõltuvuse kirevad ja hallid varjundid

Kivistunud, stereotüüpsetest kujutluspiltidest kinnihoidmisega on paraku see häda, et nii ei pane me suure tõenäosusega tähele, kui ise vaikselt sõltuvusse libiseme või juhtub see meie lähedastega. Tõsi, vahel pereliikmed ja tuttavad ongi kimbatuses ning tahavadki probleemi rohkem või vähem teadlikult eitada. Lohutavad end siis, et ei, ta ju käib veel tööl ja eraisiku pankrotti ei paista. Ometi on sõltuvustega nende algfaasis nii, et neid ongi kerge millekski üsna süütuks pidada – eriti siis, kui inimene oma eluga enam-vähem kenasti hakkama saab.