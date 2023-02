Järgmist Covid-19 vastast tõhustusdoosi soovitatakse üle 80-aastastele ja riskirühmadele

Sama vaktsiiniga revaktsineerimise soovituse said ka üle 18-aastased Covid-19 riskirühma kuuluvad inimesed, kui seda peab arst vajalikuks. Mõlematele sihtrühmadele on kolmas tõhustusdoos otstarbekas, kui neil on Covid-19 haiguse läbipõdemisest või teisest tõhustusdoosist möödunud vähemalt 6 kuud. Omikroni alamtüvede vastu kohandatud vaktsiini võib nüüd kasutada ka esmaseks vaktsineerimiskuuriks.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liikme, perearst dr Marje Oona sõnul ärgitas ekspertkomisjoni võtma järgmise tõhustusdoosi osas seisukohta nii riskirühmade kui perearstide põhjendatud huvi. «On üha rohkem Covid-19 riskirühma inimesi, kellel on eelmisest tõhustusdoosist mööda saamas pool aastat või rohkem. Nende seas on arvestatav hulk inimesi, kes on saanud eelmise tõhustusdoosi kas algse monovalentse vaktsiiniga või BA.1 tüvele kohandatud vaktsiiniga. Nõrgenenud immuunsusega inimeste ja raskete kaasuvate krooniliste haigustega inimeste kaitsesüsteem vajab värskendamist uuema bivalentse vaktsiiniga,» selgitas dr Oona.

Ekspertkomisjon lähtus põhimõttest, et pakkuda kolmandat tõhustusdoosi nii vähestele kui võimalik ja nii paljudele kui tarvilik. Seepärast otsustati tõsta revaktsineerimise vanust eakate puhul 80+ ja teiste riskirühmade korral 18+ aasta peale. Eesti andmetel satuvad raske Covid-19 tõttu haiglasse ja surevad Covid-19 tõttu eriti üle 80-aastased.

Edaspidi võib ekspertkomisjoni soovitusel kasutada bivalentseid BA.4-5 alamtüvede vastu kohandatud vaktsiine ka vaktsineerimata või poolelioleva esmase vaktsineerimiskuuriga inimeste immuniseerimiseks. «Euroopa Ravimiamet on andnud loa kasutada bivalentset vaktsiini esmasel vaktsineerimisel. Meil on palju vaktsineerimata riskirühma inimesi. Loodame, et nad langetavad otsuse vaktsineerimise kasuks, kui saavad esmaseks kuuriks uuemat kohandatud vaktsiini,» kommenteeris dr Oona.

Haigusseisundid, mille tõttu on inimene Covid-19 riskirühma arvatud, on loetletud siin.

Eesti 80+ vanustest on teinud Covid-19 vastase põhivaktsineerimiskuuri läbi 88%, hõlmatus esimese tõhustusdoosiga on 65% ja teisega 23%.