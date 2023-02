Need ravimid vähendavad kardiovaskulaarse haiguse riski

Andmete analüüsil selgus, et erektsiooni soodustavate ravimite (ESR) kasutajate rühmas oli võrreldes neid ravimeid mitte kasutajatega 39% võrra vähem kardiovaskulaarse surma ja 13% võrra vähem tõsise kardiovaskulaarse haiguse juhte ning üldsuremus oli 25% võrra väiksem. ESRi kadiovaskulaarsete haiguste riski vähendav toime oli otseselt sõltuv kasutatud ravimi doosist ja kasutamise kestusest. Tõsise kadiovaskulaarse haiguse juhte oli vähem ka ESRi kasutanud teist tüüpi diabeeti põdevate meeste hulgas.

Autorite hinnangul ilmneb uuringust, et PDE5 inhibiitorid on kardioprotektiivse toimega. Vajalikud on edasised platseebokontrollitud uuringud selgitamaks nende ravimite toimet ja kasutamisvõimalusi kardiovaskulaarsete haiguste ravis ja ennetuses.