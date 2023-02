Avastati levinuima maksahaiguse vallandaja

Virginia ülikooli meditsiinikooli teadlaste avastus viitab sellele, et mittealkohoolse rasvmaksahaiguse põhjuseks võivad vähemalt osaliselt olla rikked rakkude kasutusjuhiseid sisaldavates «kõvaketastes». Need muutused algavad raku tuumas, kus on talletatud kromosoomid, ja muudavad rasvade ladestumist kontrollivate geenide aktiivsust, mis viib lõpuks rasva kogunemiseni maksas.

DNA-d sisaldavas rakuruumis tekivad niiöelda kortsud. Virginia ülikooli teadlaste varasemad uuringud näitasid, et need «kortsulised» rakutuumad võivad olla seotud tavaliste ainevahetushaigustega, nagu diabeet ja rasvmaksahaigus, ning isegi vananemisega. Uued tulemused kinnitavad neid leide ja võivad viia «kortsude» vastu ravi leidmiseni, et peatada rasvmaksahaigus.

«Leidsime ühise mehhanismi, mis hõlmab tuuma ja tuumakihti, mis põhjustab rasva kogunemist maksa eakatel ja noorematel inimestel, kellel on mittealkohoolne rasvmaksahaigus,» ütles vanemteadur Irina M. Bochkis, farmakoloogiaosakonnast. «Meie leiud võivad viia uudsete ravimeetoditeni, mille eesmärk on taastada tuumakihi funktsioon, et kontrollida kõrvalekalletega geene ja ravida nii noortel patsientidel või eakatel mittealkohoolset rasvmaksahaigust.»

Paljudel inimestel ei põhjusta rasvmaks sümptomeid. Nad ei pruugi isegi teada, et neil see on. Kuid teistel võib see põhjustada nõrkust, väsimust ja kõhuvalu, halvendades elukvaliteeti. Haigust kõrvaldavat ravi seni pole.