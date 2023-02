Täna on rahvusvaheline kondoomipäev: turvaline seks on alati moes

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel nakatub maailmas iga päev rohkem kui miljon inimest mõnda suguhaigusesse, mille eest kondoom kaitsta aitaks. Seega on oluline nii kondoomide kättesaadavus kui ka inimeste valmisolek neid kasutada.

Linda Kliiniku juhi Kristiina Vainomäe sõnul selgub TAI uuringust ka see, et noored ootavad koolides pakutavalt seksuaalhariduselt rohkem – et käsitlus oleks põhjalikum, et passiivse õppevormi kõrval oleks võimalik teha ka praktilisi harjutusi, näiteks harjutada kondoomi pealepanemist.