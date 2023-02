Herpes - kas nõrga immuunsüsteemi tunnus või märk külmetushooajast?

Kes on sellega kord nakatunud ei saa uuesti nakatumist kahjuks välistada, kuid suurem tõenäosus herpese aktiveerumiseks on esiteks siis, kui immuunsüsteem on mingil põhjusel tavapärasest nõrgem ja perioodil, mil levivad külmetushaigused.

Nõrk immuunsüsteem

Nõrk immuunsüsteem on esimene asi, millele herpesega nakatunud inimene tähelepanu võiks pöörata. Immuunsuse tugevdamine on võimalik ja alustada võiks tervislikust ja täisväärtuslikust toitumisest.

Immuunsüsteemi jaoks olulised vitamiinid on vitamiin B6, vitamiin C ja vitamiin E ja neid leidub rohkelt näiteks munades, spinatis, paprikas ja mandlites. Sama olulised on immuunsüsteemi jaoks raud, tsink, seleen ja foolhape. Kõiki neid vitamiine ja mineraale on võimalik lisaks juurde võtta, kui tundub, et toidust kõike vajalikku kätte ei saa.