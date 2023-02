Keha jaoks üks olulisemaid aineid on liigsel tarbimisel toksiline

Seleen osaleb muu hulgas immuunsüsteemi tugevdamises, kudede elastsuse säilitamises ja vananemise aeglustamises. Seetõttu loetakse seda ka nooruse mikroelemendiks, mis annab tagasi jõu ja pikendab elu. Tegemist on võimsa antioksüdandiga, mis võitleb rakkude oksüdatiivse stressi vastu ja aitab kaitsta sinu keha näiteks selliste krooniliste haiguste eest, nagu vähk ja südamehaigused (seleeni madalat taset on seostatud südamehaiguste suurenenud riskiga). Oksüdatiivne stress on seotud selliste neuroloogiliste haigustega, nagu Parkinsoni tõbi, skleroos ja Alzheimer. Uuringud on näidanud, et Alzheimeri tõvega patsientidel on seleeni sisaldus veres madalam.