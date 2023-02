Millal on põhjust kolesterooli pärast muretseda?

Kolesterooli tase ei tähenda alati vaid üht kindlat numbrit, vaid see võib tähistada mitut näitajat, mida nimetatakse üldkolesterooliks ning heaks ja halvaks kolesterooliks. Täpsema ülevaate saamiseks peab mõistma nende mõlema tähtsust.

Esimesena vaadatakse seda, missugune on inimese üldkolesterooli tase. Kõrgenenud üldkolesterool ei ole tervislik, sest see viitab asjaolule, et hea ja halva kolesterooli suhe on paigast ära.

Üldkolesterooli näitajat (mmol/l) mõõdetakse kapillaarverest:

Normaalne jääb alla 5

Piiripealne on 5 kuni 6,5

Kõrgenenuks peetakse 6,5 kuni 7,8

Väga kõrge on üle 7,8

Halb kolesterool (LDL) on suure tihedusega ja kleepub veresooneseinte külge, mis teeb sellest peamise veresoonte lupjumisteguri. Soovitatav halva kolesterooli norm jääb alla 3 mmol/l.

Hea ehk HDL-kolesterool seob veres ülearuse kolesterooli ning viib selle maksa, milles töödeldakse see ümber või viiakse organismist välja. Soovitatav hea kolesterooli tase on üle 1 mmol/l.

Kuidas kolesteroolitaseme mõõtmine käib?

Analüüsi on võimalik teha nii sõrmeotsa- kui ka veeniverest. Õige tulemuse saamiseks on vaja olla enne vähemalt kaks tundi söömata-joomata. Kõige parem on analüüsi anda hommikul enne söömist. Vastuse saab enamasti teada mõnekümne sekundi pärast.

Liigne kolesterool on üks olulisimaid südame- ja veresoonkonnahaiguste tekkepõhjustest (näiteks infarkt ja insult).